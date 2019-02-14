الان تتابع الذهب يصعد 0.2% توقعا لتوقف رفع الفائدة الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بعد بيانات التضخم الأمريكي التي عززت توقعات أن يتوقف الفدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما يتابع المستثمرون تطورات محادثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 1308.66 دولار للأوقية، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1311.80 دولار.

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واستقرت أسعار المستهلكين الأمريكيين دون تغير للشهر الثالث على التوالي في يناير الماضي، مما أفضى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم في أكثر من عام ونصف، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي بتثبيت أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وأضاف أن هناك طبقة سميكة من الدعم الفني للذهب عند حوالي 1294 إلى 1307 دولارت.

فيما زاد البلاديوم 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1403.98 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2% إلى 782 دولارا للأوقية بينما صعدت الفضة 0.7% لتسجل 15.68 دولار.