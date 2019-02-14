أسعار البترول ترتفع 1%.. وخام البرنت يسجل أعلي مستوياته في 2019

ارتفعت أسعار البترول بنحو 1%، اليوم الخميس، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها لعام 2019، مدعومة بآمال قرب إنهاء نزاع الرسوم التجارية الصيني الأمريكي، وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة واردات الخام التوقعات، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، كانت عقود خام القياس العالمي برنت عند 64.35 دولار للبرميل، مرتفعة 74 سنتا بما يعادل 1.1% عن الإغلاق السابق.

وسجل برنت ذروة مستواه في 2019 عند 64.43 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

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وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1% مقارنة مع أحدث تسوية إلى 54.46 دولار للبرميل.

وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين، عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المحادثات تمضي على نحو جيد جدا، بحسب وكالة رويترز.

وقال ألفونسو إسبارزا كبير محللي السوق في أواندا، إن “هدنة التسعين يومًا (في الحرب التجارية) التي اُتفق عليها في ديسمبر ستنتهي في أول مارس ، لكن نظراً لتقدم المحادثات فقد يحدث تمديد، ولهذا السبب ثمة تفاؤل متزايد بأن الزعيمين سيلتقيان في وقت لاحق من ذلك الشهر”.

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