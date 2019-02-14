الفريق مهاب مميش يلتقي وفد «نايل سات»

استقبل اللواء مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وفدًا من الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات.

ترأس وفد الشركة المصرية، اللواء بكر شميس، خلال الزيارة وعقد اجتماعًا مع قيادات الهيئة بمركز المحاكاة والتدريب البحري بمدينة الإسماعيلية.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، إن الفريق مميش أكد على دور” نايل سات” في تعزيز مكانة مصر في مجال الأقمار الصناعية، والتي بدأتها في حقبة التسعينات عندما أطلقت أول قمر صناعي في المنطقة العربية، علاوة على دور الشركة في مواكبة ركب التكنولوجيا المتسارع.

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وقال مميش:”مشروع قناة السويس الجديدة مشروع مصري خالص حظى بدعم القيادة السياسية و التف حوله جموع الشعب المصري في ملحمة وطنية ملهمة أثبتت بما لايدع مجالا للشك قدرة المصريين على الإنجاز”، مشددا على أن المشروعات القومية العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة هى السبيل للعودة إلى الريادة السياسية والاقتصادية.

وأضاف الفريق مميش أن استغلال الموقع الجغرافي الفريد للقناة وتطوير المنطقة المحيطة بها أصبح واقعاً ملموساً عبر خطوات جدية لتشجيع مناخ الاستثمار في المنطقة من خلال العمل بالتوازي في مسارين أولهما الحفاظ على الاستثمارات الحالية بحل المشكلات العالقة مع المستثمرين علاوة على جذب مستثمرين جدد من خلال الجولات الترويجية الخارجية وتوقيع بروتوكولات واتفاقيات تعاون مشترك مع شركاء التنمية.

شاهد الوفد خلال الزيارة عدداً من الأفلام التسجيلية التي توثق تاريخ القناة وملاحم الأجيال المتعاقبة في تطويرها، كما استمع الحضور لعرض تقديمي عن مشروع قناة السويس ومشروع التنمية بمنطقة القناة، يوضح مكانتها الرائدة في خدمة حركة التجارة العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مشروع التنمية.

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