شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. خطوات عودة مرسيدس بنز لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت قضية عودة شركة مرسيدس إلى مصر حديث الساعة على مدار أكثر من يومين، وفى هذا الإطار يقدم "الخليج 365" أهم المعلومات عن قصة خروج مرسيدس من مصر وعودتها مرة أخرى. - اتخذت مرسيدس قرار خروجها من مصر فى أبريل 201 - نقص العملة فى هذا التوقيت كان عاملا رئيسيا لقرار الشركة العملاقة - إصلاحات مصر الاقتصادية سبب عودة الشركة. - مدير مرسيدس يرى أن الحكومة المصرية تشجع الشركات العالمية Advertisements - الشركة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة - وزارة الصناعة قررت تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع - الحكومة تسعى لجذب شركات أخرى على غرار مرسيدس - مرسيدس تعتزم إنشاء مصنع جديد لتجميع السيارات فى مصر - المصنع الجديد سيكون للتجميع مع شريك محلى - تطبيق صفر الجمارك على استيراد السيارات من أوروبا لم يمنع مرسيدس من العودة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فى دقيقة.. خطوات عودة مرسيدس بنز لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.