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أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح سوق الذهب تعاملاته اليوم الخميس 14 فبراير 2019، على تراجع ملحوظ بأسعار الذهب  بقيمة جنيهين، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا فى مصر 642 جنيها للجرام.

 

 

 

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة تراجع أوقية الذهب بنسبة 0.8 % لتنزل الأوقية من 1312 دولار إلى 1306 دولار، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.

 

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  وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 550 جنيها

 

عيار 21 : 642 جنيها

 

عيار 24 : 732.70 جنيه

 

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الجنيه الذهب: 5136 جنيه

 

السعر العالمى: 1306 دولار

 

 

 

سعر الذهب اليوم فى مصر ضمن الخدمات الرئيسية المقدمة من ”الخليج 365” وتكون مصحوبة بتحليل أداء سوق الصاغة وحركة مبيعات الأعيرة المختلفة.

 

 

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سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر لكن بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين فقط فى الجرام، لكن مصنعية الذهب تشهد اختلافات كبيرة من شركة إلى أخرى ومن تاجر تجزئة إلى أخر

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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