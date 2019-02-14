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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 14-2-2019 وانخفاض العملة الأمريكية مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار فى مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 14-2-2019، آخر أيام الأسبوع المصرى، ليسجل انخفاضا على مستوى البنوك العاملة فى السوق المصرية، حيث بلغ فى عدد كبير من البنوك 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع، فى حين سجل فروقا طفيفة عن هذا السعر فى بعض البنوك منها بنك عودة والذى بلغ به سعر الدولار 17.53 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع، مرتفعا عن هذا السعر بقيمة قرشين فى بنك الإسكندرية.
وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم الخميس، كالتالى...
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.54 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.51 جنيه للشراء
17.61 جنيه للبيع
17.51 جنيه للشراء
17.61 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.51 جنيه للشراء
17.61 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.51 جنيه للشراء
17.61 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
17.53 جنيه للشراء
17.63 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
17.58 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع
17.59 جنيه للشراء
17.69 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك البركة
17.57 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.