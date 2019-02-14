شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على تداولات سعر النحاس – تحليل -14-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر النحاس بثباته المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة المستقر عند 2.7600 ليشكل بدوره عامل رئيسي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية, لذلك سنبقى بانتظار اكتساب السعر لعزم إيجابي جديد ليضغط بذلك على مستوى 2.8400 وصولا للهدف التالي المتمركز حول 2.9400. تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر من الضغوط السلبية وليبدأ بتجميع العزم الإيجابي تعزيزا للمحاولات الصاعدة المنتظرة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7600 و 2.8400 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم

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