شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الثبات فوق الدعم الأولي– تحليل - 14-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بسيطرة الميل الجانبي نظرا لثباته المتكرر فوق الدعم الأولي المتمركز حول 775.00 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لارتداد صاعد لحظي ليستهدف بذلك مستوى 825.00. لذلك سنبدأ بترجيح الارتداد الصاعد لتداولات الفترة القريبة بالاعتماد على ثبات الدعم الأولي المذكور سابقا.

أما هبوط السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيعزز الاستمرارية السلبية ليتمكن بذلك من تسجيل العديد من الأهداف السلبي والتي تبدأ من 748.00 و 700.00 على التوالي, لذلك يجب مراقبة تصرف السعر لنتفادى أي تغيير قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 775.00 و 810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الأولي