الباوند مقابل الين يصمد فوق المتوسط- تحليل - 14-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج بثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 142.40 لهذا اليوم عن استعداده لاستئناف التصحيح الصاعد والمتوقع سابقا, لذلك سنبقى بانتظار ملامسته للمقاومة الممتدة نحو 143.35 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة.
نود التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق المقاومة المستهدفة حاليا, فإن ذلك سيؤكد استئنافه للهجوم الصاعد لنتوقع تحقيقه لأهداف جديدة بوصوله نحو 144.10 و 144.85 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 142.40 و 143.35
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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