شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على السلبية - تحليل - 14-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره السلبي بتذبذبه المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 125.65 تقريبا, لاستئناف الهجوم السلبي يحتاج السعر لعزم سلبي قوي ليتمكن بذلك من الضغط على العائق المستقر عند 124.20 ومن ثم لننتظر ملامسته للهدف الرئيسي المتمركز حول 123.50.

نكرر التنويه إلى أن اندفاع السعر فوق مقاومة القناة الهابطة وتقديمه لإغلاق إيجابي فوقها, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليبدا ببناء تداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 126.20 و 126.80 على التوالي.

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طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.65 و 124.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة