شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم بنك كوميرز يبدأ بالهبوط- تحليل - 14-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر السهم تأُثره بسيطرة الميل الهابط بتشكيله مؤخرا لقناة هابطة جديدة ليتذبذب بذلك دون المقاومة المستقرة عند 6.50 كما هو واضح بالرسم المرفق, تمركز المتوسط المتحرك 55 حول المقاومة الرئيسية يؤكد احتجاز السعر ضمن النطاق السلبي ليدعونا ذلك لانتظار تسجيله لأهداف سلبية جديدة بوصوله نحو 6.05 و 5.80 على التوالي.
كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك الحاد ومحاولة تسلله نحو مستوى تشبع البيع يدعم توقعنا السلبي بتقديمه لعزم سلبي إضافي ليزيد من فرص الوصول نحو المستويات السلبية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.35 و 6.05
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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