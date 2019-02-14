شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أدنى مستوى فى 3 أشهر قبيل بيانات النمو الاقتصادي فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى أوروبا خلال الربع الرابع ، والتي قد تزيد من معاناة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

تراجع اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% حتى الساعة 08:10 جرينتش ،ليتداول عند 1.1254$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1259$ ،وسجل الأعلى عند 1.1295$ ، والأدنى عند 1.1249$ الأدنى منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

فقد اليورو بالأمس نسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى الخسارة السابعة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، وبأكبر خسارة يومية منذ 24 كانون الثاني/يناير الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 97.04 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي استمرار عمليات شراء الدولار فى ظل ارتفاع شهية المخاطرة بالأسواق المالية ،واعتبار العملة الأمريكية أفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.

بينما تواجه العملة الأوروبية الموحدة توالي البيانات الضعيفة التي تؤكد على التراجع الحاد فى النمو الاقتصادي خلال النصف الأخير من العام الماضي ،وأظهرت بيانات منذ قليل نمو الاقتصاد الألماني بأقل من توقعات الخبراء خلال الربع الرابع 2018.

وينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات نمو كامل الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الرابع ، ضعف تلك البيانات سوف تزيد من معاناة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" وتوسع خسائره أمام معظم العملات العالمية.

تصدر بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الرابع /2018 المتوقع نمو بمعدل 0.2 % ،وسجل الاقتصاد الأوروبي نمو بمعدل 0.2% خلال الربع الثالث ،وهي أقل وتيرة نمو فى حوالي أربع سنوات.