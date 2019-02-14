شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على المحادثات التجارية في بكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع مؤشرات الأسهم والنيوزيلندية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تشهد مؤشر الأسهم الصينية تباين في الأداء وتشهد مؤشرات الأسهم اليابانية استقرار إيجابي، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس مع التطلع إلى الجولة الثالثة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين.

هذا وتتوجه الأنظار حالياً إلى بكين لمتابعة فعليات المحادثات المرتقبة بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر اليوم وغداً الجمعة مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو الذي كان في زيارة محادثات الشهر الماضي في واشنطون، بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الصين في وقت سابق اليوم الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للشهر الماضي والتي أوضحت تقلص الفائض دون التوقعات.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه يوم الثلاثاء الماضي لكون الصين أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق، موضحاً أن هناك فريق ضخم في الصين يسعى لإيجاد اتفاق متبادل وأن إدارته ترقب عن كثب المحادثات الرسمية، مع تأكيده على أنه لن يجتمع مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل نهاية هذا الشهر، إلا أنه بينما قد يكون هناك اجتماع مشترك للتصديق على الاتفاق التجاري.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك أنه قد يتم اللجوء إلى مد مهلة الهدنة إلى ما بعد الموعد النهائي لها بحلول مطلع آذار/مارس القادم للتوصل لاتفاق تجاري، وفي سياق أخر، نوه أيضا الرئيس الجمهوري آنذاك لكونه يتطلع للعمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل لاتفاق حيال الموازنة، واستبعد احتمالية حدوث إغلاق جزئي أخر للحكومة الفيدرالية.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.08% ليربح 1.35 نقطة ويصل إلى المستوى 1,590.68، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.04% ليربح هو الأخر 7.64 نقطة ويصل إلى المستوى 21,152.12.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.06% ليربح 1.91 نقطة ويصل إلى المستوى 3,398.94، بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليخسر 2.85 نقطة ويصل إلى المستوى 2,718.22.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد تراجعاً بنسبة 0.36% ليخسر 103.69 نقطة ويصل إلى المستوى 28,393.90، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.12% ليربح 2.57 نقطة ويصل إلى المستوى 2,204.05.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.52% ليخسر 48.46 نقطة ويصل إلى المستوى 9,284.92، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.07% ليخسر هو الأخر 4.17 نقطة ويصل إلى المستوى 6,059.40.