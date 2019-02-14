خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي للطيران

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ورفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لمؤتمر الطيران المدني الدولي 2019م، ونوه بالدعم المتواصل والاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع النقل الجوي من قيادة المملكة، بما يسهم في تعزيز دور المملكة دوليا في مجال النقل الجوي وفق أعلى معايير السلامة العالمية.
وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، ومراجعة الممارسات المتبعة عالميا نحو تحسين التعاون في مجال الأمن والسلامة في القطاع، وتبادل أفضل الممارسات العالمية لرفع جودة الخدمات.
وعد الوزير المؤتمر واحداً من أهم الفعاليات التي تنظم على المستوى العالمي في مجال صناعة النقل الجوي، وحدثا ذو أهمية كبيرة؛ حيث يمثل انعقاده فرصة مهمّة لتبادل المعرفة ومناقشة السياسات واللوائح والخطط المستقبلية في كل ما يتعلّق بالفرص الاستثماريّة وأمن وسلامة منظومة الطيران المدني حول العالم، وكذلك استعراض خطط واستراتيجيات قطاع الطيران المدني تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على عمل المرأة في مجال الطيران المدني ومشاركتها في تنمية هذا القطاع.
وبين معاليه أن المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من أفضل التجارب المتبعة عالميا من خلال الموضوعات التي سيتناولها؛ أبرزها ما يتعلق بمجالات السلامة والأمن، وحماية البيئة، وتحسين الخدمات، والأخذ بالتطورات، والابتكارات المؤثرة في مجال تقنية الطيران.
ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات ووزراء النقل ورؤساء سلطة الطيران المدني ورئيس وفد المنظمة الدولية للطيران المدني وعدد من المسؤولين والخبراء في عددٍ من الهيئات والمنظّمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظّمات ذات العلاقة.
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