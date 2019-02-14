شكرا لقرائتكم خبر عن «أيرباص» توقف انتاج الطائرة « A380 » والان نبدء بالتفاصيل
يأتي قرار وقف إنتاج " وهي أكبر طائرة ركاب في العالم على خلفية ظهور العديد من المشكلات الإنتاجية والفنية في الطائرة التي بدأ استخدامها عل نطاق تجاري في عام .2007
وذكرت "أيرباص" أن شركة "طيران الإمارات" الإماراتية قلصت طلبيتها من الطائرة "أيه 380" وأنه "نتيجة عدم وجود طلبيات من شركات الطيران الأخرى، سنوقف تسليم الطائرة أيه 380 في 2021".
كانت "طيران الإمارات" أول شركة طيران تتسلم الطائرة ذات الطابقين "أيه 380". وقد خفضت طلبيتها من هذا الطراز من 162 طائرة إلى 123 طائرة.
من ناحيتها، أعربت شركة الطيران الإماراتية، ومقرها دبي، عن حزنها إزاء وقف إنتاج هذه الطائرة.
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