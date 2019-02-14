أصول إعمار مولز تستقطب 136 مليون زائر في 2018

الخليج 365 - الإمارات:

استقطبت أصول ومراكز التسوق التابعة لـ"شركة إعمار مولز" 136 مليون زائر العام الماضي، مقارنةً مع 130 مليون زائر في 2017، بنمو 5%.

وحسب بيان الشركة على "سوق دبي المالي"، بلغ معدل الإشغال ضمن أصول الشركة والتي تضم "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"سوق البحار" و"مجمع الذهب والألماس" 93% للعام ذاته.

وزادت أرباح "شركة إعمار مولز" 7% إلى نحو 2.2 مليار درهم (17.1 فلساً للسهم) العام الماضي، مقارنةً مع 2 مليار درهم أرباح 2017.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى:

1- نمو الإيرادات بنسبة 23%.

2- تحقيق أرباح من بيع أصول محتفظ بها للبيع "مارينا بروميناد" بـ48 مليون درهم، مقابل لا شيء خلال 2017.

وارتفعت أرباح إعمار مولز بشكل طفيف 2% إلى 591 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 579.1 مليون درهم في الربع ذاته 2017.

وحققت "شركة إعمار مولز" أرباحاً صافية بقيمة 1.639 مليار درهم (446 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقابل 1.507 مليار درهم (410 مليون دولار) أرباح الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بزيادة 9%.

وتعد إعمار مولز أكبر مشغل لمراكز التسوق في العالم، إذ تملك 6.7 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير في مراكز التسوق الرئيسية، ووجهات التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية.