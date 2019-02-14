الان تتابع Airbus توقف إنتاج طائرتها العملاقة A380 بعد سنوات من ضعف المبيعات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلنت Airbus الأوروبية عن خطط لوقف إنتاج الطائرة العملاقة ايه380 بعد سنوات من ضعف المبيعات.

وصُممت أكبر طائرة في العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصا في التصميم الأساسي بهدف تحدي الطائرة 747 من بوينغ لكنها أخفقت في كسب موطئ قدم إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلا جديدا من الطائرات الأصغر والأسرع.

وقالت Airbus في بيان إن آخر طائرة ايه380 ستُسلم في 2021.

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وأشارت Airbus إن طيران الإمارات، أكبر مشتر للطائرة ايه380، قررت خفض طلبيات شرائها للطائرة العملاقة لتطلب شراء 70 طائرة من الطرازين الأصغر ايه350 وايه330-نيو.

وقالت الشركة الأوروبية إنها ستدخل في مفاوضات مع النقابات العمالية في الأسابيع المقبلة بشأن الوظائف المحتمل تأثرها والتي ستدور بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمئة وظيفة.

وستنتج إيرباص 17 طائرة إضافية بما في ذلك 14 لطيران الإمارات وثلاث طائرات لشركة ايه.ان.ايه للطيران اليابانية.

وفي إطار إعادة الهيكلة، وضعت طيران الإمارات طلبية جديدة لشراء 40 طائرة ايه330-900 نيو و30 طائرة ايه350-900 ، لتعيد جزئيا طلبية على الطائرة ايه350 بعد أن ألغتها في 2014.