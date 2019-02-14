شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسرة 12.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 10168 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.2 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون ريال قطرى عبر 1157 صفقة، وارتفع 15 سهم، وانخفض 24 سهم، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.57%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.73%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%.