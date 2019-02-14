ارتفاع معدل سرعات التحميل 4.7% في الربع الرابع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ معدل سرعات التحميل لخدمات النطاق العريض للانترنت المتنقل في المملكة 28.7 ميجابت في الثانية، فيما بلغ معدل سرعات الرفع 13.5 ميجابت في الثانية، وذلك وفق مؤشرات تقرير «مقياس» للربع الرابع 2018، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس.

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وأوضحت الهيئة أن ذلك يعكس الارتفاع الذي شهدته سرعات الانترنت المتنقل خلال العام، حيث كان معدل سرعات التحميل في الربع الثالث من 2018 يبلغ 27.4 بنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، ومعدل سرعات الرفع يبلغ 13.4 بنسبة ارتفاع بلغت 0.7%.

وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب، أظهر تقرير مقياس أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب يتم من خلال شبكات الانترنت المتنقل بدقة الوضوح الكاملة Full HD، مع وجود بعض التباين بين الشركات المقدمة للخدمات، وهو الأمر الذي يسلط التقرير الضوء عليه في سبيل تعزيز التنافسية بين الشركات لرفع جودة خدمات الانترنت بما يحقق رضا المستفيدين ويعود عليهم بالمنفعة.

ودشنت الهيئة مبادرة مقياس لرصد جودة تجربة استخدام الانترنت في المملكة في 2017، مستفيدة في إجراء عملية الرصد من آلاف المساهمات التي يشارك بها المهتمون من مستخدمي الانترنت في جميع مناطق المملكة. ودعت الهيئة المهتمين من مستخدمي الانترنت في جميع مناطق المملكة للمشاركة والتفاعل في عمل القياسات مما سيعود بالفائدة على الجميع بإذن الله، في سبيل تحديد أوجه التحسين الممكنة والرقي بجودة خدمات الانترنت المقدمة لهم.