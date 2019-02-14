«هدف» يبحث خدمات دعم التوظيف والتدريب مع شركات صندوق الاستثمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وأكد عدد من مسؤولي الصندوق في لقائهم مع مسؤولي الموارد البشرية في صندوق الاستثمارات العامة والشركات والمشاريع التابعة له، أن برامج الصندوق تهدف إلى تشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين، ورفع القدرات التنافسية للكوادر السعودية، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص.
وقدموا تعريفات مفصلة عن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وذلك في إطار تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع إسهام السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل، وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري
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