شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: تراجع الطلب على البطاطس وانخفاض كبير فى سعر الطماطم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، تراجع الطلب على البطاطس فى الأسواق رغم انخفاض أسعارها والذى تسجل ما بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن هناك تراجعا كبيرا فى سعر الطماطم ليتراوح سعر "القفص" ما بين 30 إلى 40 جنيها فى الجملة.
وتوقع نجيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، انخفاض أسعار عدة أنواع من الخضراوات بحلول منتصف شهر مارس القادم بعد انحصار موجة الطقس البارد والتى أثرت على محاصيل "البسلة والكوسة والفاصوليا والباذنجان والفلفل الرومى والفاصوليا الخضراء" والتى شهدت ارتفاعات فى أسعارها ما بين 15 إلى 20%.
وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إلى أن المحصول الجديد للبصل رفع المعروض منه فى الأسواق مما يتيح للمستهلكين بدء عمليات التخزين خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة الخضراوات: تراجع الطلب على البطاطس وانخفاض كبير فى سعر الطماطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.