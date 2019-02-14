شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في ستة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% إلى مستويات 0.7121 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7090 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7122، بينما حقق الأدنى له عند 0.7085.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت تسارع النمو إلى نبسة 3.7% مقابل نسبة 3.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، ويأتي ذلك على أعتاب حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي لأسواق المالية كريستوفر كينت في حفل إفطار إكس-إي في ملبورن.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر مبيعات التجزئة الثبات عند الصفر مقابل نمو 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما تترقب الأسواق من قبل أكبر اقتصاد في العالم للكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس اتساعاً 0.1% مقابل انكماش 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

وتظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين نمو 0.2% مقابل انكماش 0.1% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلي 2.5% مقابل 2.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 9 ألف طلب إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر.