شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يختبر الدعم – تحليل - 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين اختباراً للدعم 79.65 ويتذبذب حوله الآن، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً، حيث إن كسره سيحوّل المسار اللحظي نحو الانخفاض ويدفع السعر نحو 74.12 مبدئياً. المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المتوقعة، والتي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 85.20. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 78.00 والمقاومة 85.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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