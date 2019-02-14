شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يختبر الدعم – تحليل - 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر اللايتكوين اختباراً للدعم المحوري 40.30 دون أن يتمكن من كسره حتى الآن، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، كسر هذا المستوى سيدفع السعر نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 32.60.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 47.70 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط