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سعر البتكوين في مسار ضيق – تحليل - 14-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل النطاق الضيق سيطرته على تداولات سعر البتكوين، والذي يحافظ على ثباته دون مقاومة القناة الهابطة، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً كما هو للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 3110.00 بشكل رئيسي، في حين يشترط استمراره الثبات دون مستوى 3640.00.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3700.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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