شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بكسر مستوى 15.62 واستقر بإغلاق يومي دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 15.22 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن اختراق 15.75 قد يدفع السعر لاختبار مستوى 16.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط