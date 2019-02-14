- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف الأول – تحليل - 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للاستقرار ضمن القناة اللحظية الهابطة ودون المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، حيث يقترب السعر الآن من هدفنا الأول المنتظر عند 1300.00، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر نحو 1286.70 بشكل مباشر.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط الثبات دون مستوى 1316.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1320.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يقترب من الهدف الأول – تحليل - 14-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.