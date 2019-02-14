شكرا لقرائتكم خبر عن "تبريد" الإماراتية تدخل السوق الهندي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" المدرجة بسوق دبي المالي اتفاقية خدمات تبريد تمتد 30 عاماً مع هيئة تنمية منطقة العاصمة لولاية أندرا برديش بالصين.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الاتفاقية تستهدف إنشاء وامتلاك وتشغيل وتحويل أول محطة لتبريد المناطق بسعة 20.000 طن تبريد في مدينة أمارافاتي، العاصمة الجديدة لولاية أندرا براديش.

وستكون هذه المحطة هي الأولى لشركة تبريد خارج سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد نظام تبريد المناطق جزءاً من رؤية ولاية أندرا برديش لمدينة أمارافاتي، التي تهدف إلى خلق فرص عملٍ جديدة، إلى جانب تطوير بنية تحتية بمستوى عالمي، وجعلها مدينةً خضراء، إضافة إلى تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد.

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وتماشياً مع الخطط الطموحة لتأسيس عاصمة ولاية أندرا برديش لتحتل مكانةً بين المدن الأكثر استدامةً في العالم، سيفي نظام تبريد المناطق الذي تقدمه شركة تبريد باحتياجات التبريد الخاصة بمجلس الولاية، والمحكمة العليا، ومبنى الأمانة العامة وغيرها من المباني الحكومية قيد الإنشاء حالياً، التي سيتم تزويدها بخدمات تبريد المناطق في أوائل العام 2021.

وقالت الشركة في نهاية الشهر الماضي إنها تعتزم التوسع في أسواق جديدة، خاصة أسواق الهند ومصر.

وكشفت عن أن "تبريد" تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية خلال العام الحالي 3.2% "بزيادة مقدارها 35 ألف طن تبريد" ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 1.1035 مليون طن تبريد.

يشار إلى أن الشركة زادت طاقتها الإنتاجية 30 ألف طن العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة تحقيقها صافي ربح بلغ 431.3 مليون درهم خلال العام 2018 مقابل صافي ربح في العام 2017 بلغ 401.8 مليون درهم.