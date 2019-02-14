شكرا لقرائتكم خبر عن إشراق العقارية تعتزم إنجاز مشروع "مارينا رايز" السكني في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة إشراق العقارية المدرجة بسوق أبوظبي المالي إنها تقوم حالياً بتطوير برج "مارينا رايز" السكني على جزيرة الريم بأبوظبي.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن أعمال المشروع الإنشائية تسير وفقاً للجدول الزمني المقرر ، لافتا إلى أن أعمال البناء وصلت حالياً للطابق السادس على أن يكتمل إنجازه في الربع الثاني من عام 2020.

وأعلنت "إشراق"رسمياً في وقت سابق عن تغيير اسمها إلى "إشراق للاستثمار" بعد موافقة العمومية، كاشفة عن شعارها المؤسسي الجديد.

وقالت الشركة إن لديها محفظة من المشاريع العقارية التي تسير فيها أعمال التطوير على قدم وساق لإنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة.

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وشهدت أعمال تأجير الشقق والشقق الفندقية المملوكة للشركة زيادة منتظمة في نسبة الإشغال متخطية معدلات السوق بفضل جودتها وعروضها الممتازة.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة إشراق العقارية بداية الأسبوع الجاري على تعديل اسم الشركة من "إشراق العقارية" إلى "إشراق للاستثمار".

وجدير بالذكر أن الشركة حققت ارتفاعا بأرباحها بنسبة 1885% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018 لتصل إلى 13.5 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 0.68 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 28.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 0.37 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.