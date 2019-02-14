شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح شركة "سوق دبي المالي" تتراجع 46% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي، عن تراجع أرباحها بنسبة 46% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، بلغ صافي الربح خلال العام الماضي 125.5 مليون درهم مقابل 232.9 مليون درهم في العام 2017.

وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 324.7 مليون درهم بانخفاض نسبته 22.9% قياساً إلى إيرادات العام 2017 والبالغة 421.6 مليون درهم.

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وتوزعت الإيرادات بواقع 194.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و130 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها، ووصلت نفقات الشركة إلى 199.2 مليون درهم مقابل 188.7 مليون درهم في 2017.

وفيما يخص الربع الأخير من 2018، انخفض صافي الأرباح بنسبة 63% إلى 21.8 مليون درهم مقابل 59.5 مليون درهم في الربع الأخير من 2017.

وسجلت إيرادات الشركة انخفاضاً نسبته 33% إلى 72.8 مليون درهم مقابل 108.30 ملايين في الفترة المماثلة من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بلغ 103.7 مليون درهم بانخفاض نسبته 40% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2017 والبالغة 173.3 مليون درهم.