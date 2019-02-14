شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.41% بما يعادل 1.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 240.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 253.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 240.00 ومستوى المقاومة 253.90 .