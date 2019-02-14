شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات سهم بنك الخليج (GBK) بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.73% بما يعادل -5.00 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 281.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 291.66 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 281.00 ومستوى المقاومة 291.66 .