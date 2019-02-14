شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز والتصنيع يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الغاز والتصنيع (2080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابيا قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 29.48 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 36.85 إلى 24.92) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.17% بما يعادل -0.05 ريال .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 29.48 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 30.88 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.00 ومستوى المقاومة 30.40 .