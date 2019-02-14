شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بعد استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيان السعودية (2350) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.73% بما يعادل 0.10 ريال ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 13.92 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 14.30 .