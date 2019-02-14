شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم اميانتيت (2160) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد واكتساب زخماً إيجابياً ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليظل بذلك مستقراً أعلى مستوى 6.54 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 8.94 إلى 5.05) ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -3.78% بما يعادل -0.27 ريال ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 6.54 ، ليستهدف مستوى المقاومة 7.45 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.54 ومستوى المقاومة 87.20 .