شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يهاجم مقاومته الحالية - تحليل صباحي – 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم مستوى المقاومة 123.80 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.60 ريال ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 123.80 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 130.60 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 120.00 ومستوى المقاومة 125.40 .