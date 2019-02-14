الكابلات يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 14-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الكابلات (2110) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -5.07% بما يعادل -2.40 ريال ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 46.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 51.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.50 ومستوى المقاومة 46.70 .
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