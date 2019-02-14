شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة يصدر معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 191 لسنة 2018 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى. وجاء نص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 36 الصادر اليوم الأربعاء، كالتالى..

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