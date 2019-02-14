وزيرة التخطيط تشارك بجلسة المرأة ضمن فعاليات إيجبس 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت هالة السعيد وزيرة التخطيط جلسة تكريم القيادات النسائية بقطاع البترول ضمت فعاليات معرض إيجبس 2019 الذى يحظى بمشاركة عدد واسع من قيادات الشركات البترولية على مستوى العالم. وعلق المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على تكريم القيادات النسائية قائلا: "إن الوزارة تولى الدعم الكامل لكافة العناصر النسائية العاملة فى المنظومة البترولية، حيث يركز هذا المؤتمر منذ دورته الأولى على تخصيص جلسة لها، كما يحرص قطاع البترول على منحها الفرص لتولى المناصب القيادية ودعم جهودها فى الإبتكار والعمل وتطوير مهاراتها، كما يتم خلال جلسة المرأة دعوة عدد من القيادات النسائية الناجحة من الوزراء والمسئولات الحكوميات والقطاع الخاص لعرض تجاربهن فى العمل التنفيذى.

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