شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 13-2-2019، وجاء أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 826.505 مليار جنيه.



البورصة تربح 2.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 826.505 مليار جنيه. البورصة تربح 2.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 826.505 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 266 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.1 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.31% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.58%، والعرب على 10.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 74.3 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، 356 ألف جنيه على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، 9.2 مليون جنيه، 77.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2403 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 18868 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند 713 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1800 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 482 نقطة.

وارتفعت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

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غراماتقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم 4 شركات مبلغ 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها. غراماتقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم 4 شركات مبلغ 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها.

وبررت اللجنة، تغريم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 25 ألف جنيه لمخالفتها أحكام المادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لها، وتغريم جى ام سى للاستثمارات 10 آلاف جنيه لمخالفتها أحكام مادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت البنك المصرى لتنمية الصادرات 5 آلاف جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية، وشركة مصر للألومنيوم 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

الجمعيات العامةقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 5 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا. الجمعيات العامةقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 5 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.

وتضمنت قائمة الشركات المخاطبة وهى شركة بى انفستمنتس القابضة، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، حيث لم تقم الشركات بإرسال محاضر اجتماع الجمعيات العامة الموثقة من الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أيام عمل.