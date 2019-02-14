شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 4 شركات 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم 4 شركات مبلغ 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها.

وبررت اللجنة، تغريم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 25 ألف جنيه لمخالفتها أحكام المادة 42 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لها، وتغريم جى ام سى للاستثمارات 10 آلاف جنيه لمخالفتها أحكام مادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية.

وغرمت البنك المصرى لتنمية الصادرات 5 آلاف جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 42 من الإجراءات التنفيذية، وشركة مصر للألومنيوم 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.