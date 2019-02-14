شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة السعودية بختام التعاملات مدفوعة بقطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% رابحا عدد 16.90 نقطة ليغلق عند مستوى 8617.22 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.16% رابحا عدد 169.14 نقطة ليغلق عند مستوى 3445.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 104 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 72 شركة، فيما تراجعت 102 شركة.

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وارتفعت 10 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.75%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.72%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.71%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.83%.

جاء سهم الأهلية على رأس القائمة الخضراء بنسبة 4.11%، تلاه سهم التصنيع بنسبة 3.64%، ثم سهم المتحدة للتأمين بنسبة 3.36%، فيما تصدر سهم الخضرى القائمة الحمراء بنسبة 9.99%، تلاه سهم الكابلات بنسبة 5.07%، ثم سهم جاكو بنسبة 5%، وتصدر سهم التصنيع قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 7.7 مليون ورقة مالية منفذة.