اختيار الكتروني لـ 12 مخططا في الأراضي المجانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضافت البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 12 مخططا جديدا ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة أخيرا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين الراغبين في خيار الأراضي المجانية الكترونيا دون الحاجة لزيارة فروع الوزارة، إذ وفرت البوابة حتى الآن 39 مخططا، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت الوزارة أمس أنه تم تفعيل الاختيار الالكتروني لـ12 مخططا يجري استكمال أعمال البنية التحتية فيها، حيث أصبح بإمكان المستفيد زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج «سكني» ثم اختيار «الحلول السكنية» ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط (https://sakani.housing.sa/plans-map) واختيار المخطط المناسب له، ثم إكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقا لزيارة الفرع، وذلك لإنهاء الإجراءات النهائية للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم جميع التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 .

المخططات الجديدة: