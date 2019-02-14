«الإمارات للمتداولين»: تحسن أداء الأسهم في النصف الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية مؤخراً، النسخة الرابعة من مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي للأسواق المالية والخزانة، بحضور عدد من الخبراء المحليين والعالميين والمتخصصين في الأسواق المالية.

وقال محمد الهاشمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية: إن مستقبل النظام المصرفي في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي سيكون واعدًا ومستقرًا على الرغم من التحديات التي يواجهها حاليًا.

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وأضاف أن أسواق الأسهم المحلية تشهد بعض التقلبات حاليا، وذلك لعدة عوامل أغلبها خارجية وبعضها عوامل أخرى داخلية. وتوقع استقرار الأسواق مع حلول النصف الثاني من العام الجاري تزامنا مع الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط بالمنطقة. مرجحاً أن تشهد الأسواق بشكل عام أداءً قوياً مع اقتراب إكسبو دبي 2020.

وعن القانون الذي صدر مؤخراً عن الاستثمارات الأجنبية، أكد أن القطاع العقاري سيجد دعماً قوياً من هذا القانون، حيث إنه يوفر الأمان والاستقرار المعيشي ومن المتوقع أن يرفع الطلب بالسوق العقاري بنسبة 10% إلى 15%.

وقال: إن تأثير ذلك القانون على أسواق المال سيكون بصفة عامة إيجابياً وسيجذب مزيداً من المستثمرين للأسهم المحلية.