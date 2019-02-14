شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل الانتعاش بدعم «تفاؤل التجارة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زهير العربي، (وكالات)

أنعشت أنباء إيجابية عن قرب توصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى اتفاق تجاري ينهي «حرب الرسوم» بينهما، مؤشرات الأسهم العالمية.

وفي ظل ذلك ارتفعت كافة الأسواق الأوروبية والآسيوية، فيما انتعشت المؤشرات الأمريكية، خاصة «داو جونز» الذي واصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أنهى أربعة أيام من الانخفاض، أول أمس.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، قفز مؤشر «داو جونز» 180 نقطة تمثل 0.72%، وقاد قطاعا التكنولوجيا والسلع الكمالية، صعود المؤشرات الأمريكية، فيما كان سهما «جولدمان ساكس» و«فيزا» أكبر الرابحين في المؤشر الصناعي، في حين ارتفع مؤشر «إس آند بي» 0.5%، نتيجة الأداء القوي لقطاعي التمويل والطاقة، كما زاد مؤشر «ناسداك» 0.56%، مدعوماً بأداء قوي لسهم أمازون الذي صعد 1%.

وتزايدت آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه قد يؤجل الموعد النهائي لفرض تعريفات جمركية ضد بكين في 1 مارس المقبل، وتأكيد صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيلتقي بالمفاوضين التجاريين للولايات المتحدة غداً الجمعة، أثناء وجودهم في بكين لبحث المسائل التجارية بين البلدين.

وكشفت بيانات اقتصادية أمس، تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 17 شهراً، فيما قالت جمعية المصرفيين للرهن العقاري في بيان، أمس، إن مؤشر طلبات الرهن العقاري المعدل موسمياً تراجع 3.7%، خلال الأسبوع المنتهي في 8 فبراير الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء، حيث تعززت الأسواق العالمية بحالة التفاؤل حيال محادثات التجارة بين واشنطن وبكين.

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وأظهرت البيانات أن توقعات نمو أرباح الشركات الأوروبية لم تعد تتراجع للربع الرابع، بعد تعديلات عميقة بالخفض.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، في حين زاد مؤشر فوتسي البريطاني 0.81%، كما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6%، وكاك الفرنسي 0.63%.

وأوقدت موجة جديدة من نتائج الشركات، شرارة تحركات سعرية قوية صعوداً وهبوطاً.

وتراجع سهم بنك «إيه بي ان أمرو» الهولندي، الذي يعاني خفض قيمة قروض، 6.3%، بعد أن جاء صافي ربح الربع الأخير من 2018 دون توقعات المحللين بكثير، وفي المقابل قفز سهم أكزو نوبل الهولندية للطلاء 3.9%، بعد نتائج فاقت التوقعات بقليل.

وفي آسيا، قفزت جميع المؤشرات الرئيسية بشكل كبير، حيث ارتفع المؤشر نيكاي الياباني 1.34%، مقترباً من أعلى مستوياته في شهرين، أمس الأربعاء، بفعل تفاؤل بأن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري، فيما صعد مؤشر شانجهاي الصيني 1.84%، بينما زاد مؤشر هونج كونج 1.16%.

وصعد نيكاي 1.3% إلى 21144.48 نقطة، في أعلى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 17 ديسمبر/‏‏كانون الأول، وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 1589.33 نقطة.

وتحسنت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه قد يسمح بتجاوز مهلة أول مارس/‏‏آذار، للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين، إذا كان الجانبان قريبين من إبرام اتفاق كامل.