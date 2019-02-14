«دبي للتسوق» يجذب 50 مليون شخص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت مجموعة دبي لمراكز التسوق، بدعم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حملة مهرجان دبي للتسوق الناجحة «تسوق. أدر واربح»، مع مشاركة مذهلة من المقيمين والزائرين على حد سواء. وقد أدت مبادرة المجموعة إلى زيادة حجم الإقبال على مراكز التسوق المشاركة وزيادة كبرى في عدد المشاركين هذا العام.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «ساهمت الحملات الترويجية التي نظّمتها مجموعة مراكز التسوّق في دبي في إثراء تجربة التسوّق لسكّان وزوّار الإمارة. ونحن سعداء جداً بالتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، ولقد ازدادت شهرة المهرجان طوال السنوات الماضية ليرسخ من مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق، واستطاع هذا الحدث في دورة عام 2019 من استقطاب أكثر من 50 مليون متسوّق».

ضمت قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملة «تسوق. أدر واربح»: مركز البستان، الملا بلازا، برجمان، سنشري مول، دبي أوتلت مول، مركز الكرامة، ريف مول، مركز تايمز سكوير، سيتي سنتر الشندغة، سيتي سنتر معيصم، البرشاء مول، الاتحاد مول، الواحة سنتر.