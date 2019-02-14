شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «إعمار مولز» تنمو 7% إلى 2.23 مليار درهم لعام 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حققت «إعمار مولز» صافي أرباح 2.23 مليار درهم لسنة 2018 بنمو 7% مقارنة بصافي أرباح 2.086 مليار في2017، فيما وصلت الإيرادات إلى 4.44 مليار درهم بنمو 23% عن العام السابق.

حققت الشركة وفقاً لتحليل ”الخليج 365” ما يوازي 16.39 درهم ربحاً صافياً من كل زائر لمراكزها خلال العام مع وصول عدد الزوار إلى 136 مليوناً في 2018، مقارنة ب 16.04 درهم ربحية عن كل زائر في العام 2017، أي بنمو 2.1% فقط.

وتعتبر «إعمار مولز» من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية بلغت 93% ضمن جميع أصولها: «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس» إضافة إلى مراكز التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية. واستقبلت مراكز التسوق بالمجمل 136 مليون زائر في 2018، بنمو نسبته 5% مقارنة بعدد الزوار في 2017 الذي بلغ 130 مليون زائر.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يشهد قطاع مراكز التسوق والتجزئة تنافسية عالية في المرحلة الراهنة، ولا شك في أن الأداء الناجح ل«إعمار مولز» خلال عام 2018 هو انعكاس للركائز الاقتصادية القوية التي تنعم بها دبي، بالإضافة إلى الافتتاح الناجح لتوسعة منطقة الأزياء «فاشن أفنيو». وسنواصل بذل كل جهد ممكن للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال الاستثمار في أصولنا لتقديم تجارب تسعد المقيمين والزوار القادمين إلى دبي من كافة أنحاء العالم على حد سواء.

ونجحت «إعمار مولز» في تبوؤ مكانة متقدمة بفضل استثماراتها المستمرة في المفاهيم المبتكرة والخيارات الجديدة التي تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء».

وحافظ «دبي مول» على موقعه كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، مستقبلاً 83 مليون شخص في 2018، بنمو نسبته 4% مقارنة ب 80 مليون زائر توافدوا إليه في كل من السنوات الأربع السابقة. ومع إضافة أكثر من 150 متجراً جديداً في 2018، يضم «دبي مول» حالياً ما يزيد عن 1350 منفذاً تجارياً وأكثر من 170 مطعماً ومقهىً.

توسعات 2019 - 2020

Advertisements

كشفت «إعمار مولز» عن تحقيق «إعمار للتطوير» لإنجازات مهمة على صعيد الأعمال الإنشائية في «دبي هيلز مول»، المقرر افتتاحه في الربع الأول من 2020 في قلب «دبي هيلز استيت». ويجري العمل حالياً على إعادة تطوير «قرية السهول» لزيادة المساحات المخصصة للتأجير بنحو 75 ألف قدم مربعة، ومن المقرر استكمال العمل أواخر العام الحالي.

كما واصلت «إعمار مولز» توسعة محفظة وجهات التسوق في المجمعات السكنية في 2018 مع افتتاح «سوق الينابيع»، محتضناً 240 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية المخصصة للتأجير، والعديد من المفاهيم الجديدة، ومنها «ريل جونيور»، أول صالة سينما مخصصة للأطفال من «ريل سينما»، وDig It، منطقة الألعاب الترفيهية المستوحاة من أنشطة البناء.

وعلى صعيد الخطط التوسعية المقبلة، حققت «إعمار مولز» خطوات مهمة في مشروع توسعة «فاونتن فيوز» و«زعبيل» لربط «دبي مول» ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي، على التوالي. ومن المقرر افتتاح مشروعي التوسعة خلال النصف الأول من 2019، وسيضيفان 4500 موقف جديد للسيارات إلى «دبي مول».

849 مليوناً مبيعات «نمشي» بنمو 16%

واصلت إعمار مولز العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لموقع «نمشي» لتسوق الأزياء ومنتجات الجمال عبر الإنترنت، والذي حقق مبيعات بقيمة 849 مليون درهم خلال عام 2018، بنمو 16% مقارنة بالمبيعات المسجلة في 2017.

591 مليوناً أرباحاً قياسية في الربع الرابع

سجل صافي أرباح الربع الرابع أرباحاً فصلية قياسية بلغت 591 مليون درهم، بنمو 10% مقارنة ب 537 مليون درهم أرباح الربع الثالث، و2% مقارنة ب 579.1 مليون أرباح الربع الرابع 2017.

وحققت «إعمار مولز» خلال الربع الرابع إيرادات بقيمة 1.21 مليار درهم بنمو 8% مقارنة بإيرادات الربع الثالث والتي بلغت 1.13 مليار درهم، وبنسبة 7.2% مقارنة بإيرادات 1.128 مليار في الربع الرابع 2017.