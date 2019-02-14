«دبي للتنافسية» و«محاكم دبي» تناقشان إنفاذ العقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يسعى مكتب دبي للتنافسية إلى تعزيز الحوار مع مجتمعات الأعمال بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، لرفع تنافسية الإمارة على مختلف الصعد.

وأكد هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية على أن دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في محور «إنفاذ العقود» وذلك في إطار سعيها لتعزيز بيئة الأعمال وسيادة القانون، حيث ارتفع المحور المذكور 3 مراتب خلال عام واحد، من المرتبة «12» في عام 2018 إلى «9» في عام 2019. وأضاف الهاملي: «يتخذ»مكتب دبي للتنافسية» نهج التشاور مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بوضع دبي في مقدمة الاقتصادات الأعلى تنافسية في العالم».

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كما ألقى القاضي المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بدبي رئيس فريق التنافسية كلمة «محاكم دبي» التي أشاد فيها بمبادرة «مكتب دبي للتنافسية» بالتعاون مع «محاكم دبي» وسائر الجهات الحكومية المعنية للارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ودبي. وأكد حرص «محاكم دبي» على تحقيق تطلعات حكومة الإمارات للوصول إلى المركز الأول عالمياً في «سهولة ممارسة الأعمال».

قدم فريق التنافسية بمحاكم دبي استعراضاً مفصّلاً عن التحسينات التي أجرتها «محاكم دبي» في محور «إنفاذ العقود». حيث تمت الإشارة إلى أن «محاكم دبي» تولي اهتماماً استثنائياً للارتقاء بهذا المحور وخاصة من حيث تقليل الوقت والكلفة، إضافة إلى مبادراتها الرائدة لتحسين جودة عملية التقاضي بمختلف مراحلها مثل إدارة القضايا، وأتمتة العمليات، إضافة إلى استحداثها لآليات بديلة لتسوية المنازعات، وتعزيز التواصل مع العملاء والعمل الجاد على تسهيل معاملاتهم. وضم الفريق كلاً من خالد المنصوري، قاض بالمحكمة التجارية، ويوسف السويدي، مستشار الأمور الإدارية، وعبد الله الريس.

نظم «مكتب دبي للتنافسية» في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالتعاون مع «محاكم دبي» مؤخراً ورشة عمل تحت عنوان «أحدث التحسينات المتعلقة بإنفاذ العقود في إمارة دبي». وتهدف الورشة إلى إطلاع مجتمع مكاتب المحاماة على آخر التحسينات التي أجرتها محاكم دبي فيما يتعلق بمحور «إنفاذ العقود» (Enforcing Contracts) ضمن تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» (Doing Business Report) الذي يصدره البنك الدولي.