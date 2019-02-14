«أرابتك» تضاعف أرباحها إلى 256 مليوناً.. وتوزع 5 فلوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت «أرابتك» صافي أرباح 256 مليون درهم في 2018 مقارنة ب123 مليون درهم في 2017 بزيادة 108%، كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الأخير 58.6% إلى 76 مليون درهم مقارنة ب48 مليون درهم في 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بنسبة 5% بما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد بمجموع 75 مليون درهم عن السنة المالية 2018 بالخضوع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 9.9 مليار درهم عن السنة بأكملها، و2.7 مليار درهم عن الربع الرابع من 2018.

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وانخفضت فترة تحصيل الذمم المدينة في الربع الرابع من سنة 2018 بمقدار 11 يوماً إضافية لتصبح 155 يوماً، الأمر الذي ساهم في تحقيق صافي نقد إيجابي من الأنشطة التشغيلية قدره 924 مليون درهم. وتحسن معدل صافي الدين لحقوق المساهمين بواقع 0.56 مقارنة ب1.07 في 30 سبتمبر/‏أيلول 2018.وتمضي «أرابتك»، قدماً في عملية إعادة التمويل التي تهدف إلى تبسيط الدين الحالي المحدد الأجل للمجموعة بشكل أفضل، وهو الأمر الذي سيوفر منصة مستدامة نحو المستقبل. وتنفذ مشروع جناح دولة الإمارات والطرق البينية والعامة ومناطق التجمع وساحات الوصول في إكسبو 2020، كما قامت بتعزيز علاقاتها الممتدة مع عملائها من خلال فوزها بمشاريع من بلدية دبي في قطاع البنية التحتية الاقتصادية ومن مجموعة أدنوك في قطاع الصناعة.

وستتابع «أرابتك» خلال عام 2019، السير على نهج انتقائي للفوز بمشاريع جديدة وتحديداً في قطاع البناء.

وتستمر المجموعة في تعزيز وجودها إقليمياً مستفيدة من الفرص التي يوفرها السوق الآخذ في النمو في كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين والكويت، لإضفاء التنوعية بشكل أفضل على حافظة مشاريعها التي تبلغ قيمتها 15.6 مليار درهم، وذلك من خلال الاستفادة من مجموعة قوية من فرص المشاريع المتاحة والتي تقدر قيمتها ب 48 مليار درهم.

وقال هاميش تايرويت، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تمكنت المجموعة الآن من تحقيق 8 فترات ربع سنوية متتالية من الربحية، يدعمها النقد الإيجابي من الأنشطة التشغيلية والانخفاض في صافي الدين».