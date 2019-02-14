شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش»: صفقة تخارج «تيرا» ب 100 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت «جي إف إتش» عن توقيع صفقة تخارج بقيمة 100 مليون دولار في إطار خطة المجموعة لإجراء عمليات تخارج من محفظتها العقارية.

تم توقيع الصفقة مع شركة ذات غرض خاص مملوكة من قبل «تيرا للاستثمارات العقارية»، بدعم رئيسي من مجموعة أبوظبي المالية.

ستشهد هذه الصفقة استحواذ «تيرا» على ما نسبته 72% من مشروع «الهاربر رو» التابع لمجموعة جي إف إتش بمملكة البحرين بقيمة 40 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع جي إف إتش التطويري في المملكة المغربية بقيمة 60 مليون دولار. ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي في نتائج الربع الأول للمجموعة لعام 2019.

وتمثل الصفقة جزءاً من عمليات التخارج من المحفظة العقارية للمجموعة والتي أعلنت عنها مسبقاً والتي تبلغ قيمتها مليار دولار، وستنفذ على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث إنه من المتوقع أن تعزز هذه الصفقات توزيعات الأرباح واستراتيجية النمو للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي ل «جي إف إتش المالية»: «يسعدنا الإعلان عن هذه المعاملة التي تأتي في إطار استراتيجيتنا الهادفة لتحقيق عمليات تخارج استراتيجية من شأنها أن تدعم وتعزز قدرتنا على تحقيق عوائد قوية لمساهمينا في مشاريعنا الاستثمارية العقارية. أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى مجموعة أبوظبي المالية، لدعمهم الكبير في إبرام هذه الصفقة. كما أؤكد التزامنا بتحقيق عدة عمليات تخارج أخرى من محفظتنا العقارية للسماح للمجموعة بخفض حجم المحفظة. وسوف تعتمد عمليات التخارج على إعادة تنظيم فئات الأصول وذلك لتحقيق توازن في المساهمة في عمليات المجموعة والدخل المحقق».

وقال مصطفى خريبة، رئيس العمليات بمجموعة أبوظبي المالية: «يسر مجموعة أبوظبي المالية إجراء هذا الاستحواذ لهذه الأصول العالية الجودة من جي إف إتش في الأسواق الإقليمية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا، حيث إننا نؤسس لبناء محفظة عقارية قوية ومتنوعة على المستويين الإقليمي والدولي، وسوف نواصل السعي لإيجاد فرص أخرى للاستحواذ على أصول مميزة ذات طبيعة مماثلة». من جهة أخرى، قال سوريانارايانان هاريهاران رئيس الشؤون المالية بالوكالة بمجموعة «جي إف إتش» المالية، إن عام 2018 يعد العام الرابع على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب كبيرة عبر كافة أنشطة أعمالها في ظل الظروف المملوءة بالتحديات التي تسود السوق والمنطقة.

وأضاف خلال البث الإلكتروني للمجموعة: إن إجمالي الأصول والصناديق الخاضعة لإدارة المجموعة في ديسمبر/‏‏كانون الأول 2018 بلغ 6.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن المجموعة حصدت أكثر من مليار دولار من خلال المنتجات الاستثمارية والخزانة وأسواق رأس المال خلال 2018، والتي تؤهل المجموعة لتحقيق مزيد من النمو وتنفيذ مزيد من الاستثمارات في عام 2019.

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وأضاف: تخطط «جي إف إتش» لإنشاء مؤسسات صحية وتعليمية متخصصة خلال 2019 بما يتيح لها استقطاب مزيد من الفرص في هذه القطاعات الواعدة. كما واصلت أنشطة المجموعة في المجال العقاري إحراز تقدم على مستوى مشاريعها الكبرى في دول المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند خلال عام 2018.

ووافقت المجموعة خلال عام 2018 على تسوية الصكوك الخاصة بمشروع «فيلامار» التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار بمبلغ أقل، ما نتج عنه تحقيق مكاسب بلغت قيمتها حوالي 78 مليون دولار تقريبا.

كما نجحت المجموعة في التخارج من جنة دلمون المفقودة الحديقة المائية في إطار معاملة قدرت قيمتها ب 60 مليون دولار مع الاحتفاظ بحقوق تشغيل وإدارة المنتزه المائي على مدى 5 سنوات. ويعتبر المنتزه المائي أكبر منتزه مائي مستقل في الشرق الأوسط ويتسع لأكثر من 5500 شخص.وتعتبر المجموعة في الوقت الحالي واحدة من أكبر البنوك التي تمتلك قطع أراضٍ شاسعة تزيد مساحتها على 200 مليون قدم مربعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وآسيا بقيمة تطوير إجمالية 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ برنامج تسييل الأصول العقارية كجزء من سلسلة عمليات بيع للأصول تصل إلى مليار دولار خلال خمس سنوات. مشيرا إلى تحقيق تخارجات مربحة في 2018، بلغت 120 مليون دولار.

وقال هاريهاران: قمنا بالتشاور مع الجهة الرقابية في البحرين وبناء على ذلك، تقرر توزيع أرباح أكثر تحفظاً.

ومع ذلك، فإن إلغاء أسهم الخزينة، التي تشكل 7 % من رأس المال للمجموعة، يساوي حوالي 63 مليون دولار بالنظر إلى إعادة شراء الأسهم والقيمة المعادة للمساهمين. إذا أضفنا مبلغ 30 مليون دولار وهو قيمة توزيع الأرباح النقدية المقترحة إلى ذلك، سيكون لدينا ما قيمته 100 مليون دولار سيتم إعادتها للمساهمين عن العام 2018.

وعينت «جي إف إتش» شركة سيكو كموفر سيولة لأسهم المجموعة في سوق دبي المالي، وذلك بعد الحصول على موافقة أسواق المال في مصرف البحرين المركزي وسوق دبي المالي.